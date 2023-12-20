Губернатор Петербурга: Работы на месте обрушения двух подъездов дома на Гороховой ведутся слаженно и оперативно

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова жители оставшихся подъездов частично разрушенного дома номер 73 на Гороховой улице, а также соседнего дома номер 71 размещены в ближайших гостиницах.
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