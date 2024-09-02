Пентагон собирается разработать военный мотопараплан Пентагон находится в постоянном поиске новых методов транспортировки военнослужащих и повышения мобильности боевых подразделений.
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Пентагон собирается разработать военный мотопараплан Пентагон находится в постоянном поиске новых методов транспортировки военнослужащих и повышения мобильности боевых подразделений.
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