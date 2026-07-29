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Царьград

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CENTCOM: США перенаправили 20 судов в рамках блокады Ирана

CENTCOM: США перенаправили 20 судов в рамках блокады Ирана

CENTCOM сообщил о перенаправлении 20 судов с момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля. На Ближнем Востоке действует более 20 американских кораблей, 2 судна выведены из строя, еще на 2 произведена высадка.

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