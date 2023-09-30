В Тульской области за год подорожали шубы и кожаные куртки | ТСН24

Одеваться в 2023 году стало дороже – большая часть одежды и обуви значительно выросла в цене. Тульская служба новостей сравнила среднюю стоимость нарядов на мужчин, женщин и детей в августе 2022 и 2023 годов, опубликованные на портале Росстата, и выяснила, на сколько они подорожали.