Страна и люди
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Страна и люди

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Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, которая исключила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за нападение на людей в концертном зале несет ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

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