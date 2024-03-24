Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, которая исключила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за нападение на людей в концертном зале несет ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).