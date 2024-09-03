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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин, Немчинов, Буцаев и Малахов вошли в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2024/25. По сравнению с прошлым чемпионатом – одна замена

СДК КХЛ занимается рассмотрением дисциплинарных нарушений со стороны участников матчей Фонбет Чемпионата КХЛ и Olimpbet МХЛ.

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