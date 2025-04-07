Хабиб Нурмагомедов поздравил Александра Овечкина с новым рекордом в НХЛ

Хабиб Нурмагомедов поздравил Александра Овечкина с новым рекордом: форвард «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки, с результатом 895 заброшенных шайб в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».