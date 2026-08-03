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Царьград

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В Церкви рассказали, входит ли рукоблудие в список смертных грехов

В Церкви рассказали, входит ли рукоблудие в список смертных грехов

Православным верующим рассказали, считают ли рукоблудие смертным грехом.Представители Русской Православной Церкви прокомментировали распространённые среди верующих заблуждения относительно категории тяжести рукоблудия (мастурбации), сообщает ИА ЕЛЬ.

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