В Церкви рассказали, входит ли рукоблудие в список смертных грехов

Православным верующим рассказали, считают ли рукоблудие смертным грехом.Представители Русской Православной Церкви прокомментировали распространённые среди верующих заблуждения относительно категории тяжести рукоблудия (мастурбации), сообщает ИА ЕЛЬ.
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