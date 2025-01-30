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Житель Перми хотел отправить в США части автомата Калашникова

Житель Перми хотел отправить в США части автомата Калашникова

Житель Перми пытался отправить в США части автомата и ручного пулемета Калашникова.Как сообщили в региональном УФСБ РФ, мужчина планировал продать части оружия, но сотрудники Пермской таможни пресекли канал контрабанды.

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