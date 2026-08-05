Упражнение «скалолаз» на пресс: техника, польза и ошибки

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Польза Противопоказания Техника Варианты Ошибки Комментарий эксперта Главное Материал прокомментировали: Рустам Головач, тренер-эксперт тренажерного зала и детского клуба Pride Fitness (входит в ГК Pride United); Андрей Сиденков, врач, травматолог-ортопед сети клиник «Семейная» Что такое упражнение «скалолаз» Упражнение «скалолаз» — это функциональные движения из планки, имитирующие подтягивание коленей к груди в быстром темпе [1].