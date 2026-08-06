Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Пособник террористов»: Подоляка раскрыл, почему Дуров* игнорирует запросы ФСБ России

«Пособник террористов»: Подоляка раскрыл, почему Дуров* игнорирует запросы ФСБ России

Подоляка бьет в самую болезненную точку — детскую безопасность. Схема использования чат-бота «Дайвинчик»** цинична донельзя: вербовщики под видом девушек знакомятся с подростками, выманивают геолокацию ТЦ или военных объектов под предлогом свидания, а затем передают жертву лжеправоохранителям.

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