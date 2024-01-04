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Куклычева о критике платья Косторной для образа черного лебедя: «Перья – непрактичный материал. При поддержках они загибаются и ломаются»

Куклычева о критике платья Косторной для образа черного лебедя: «Перья – непрактичный материал. При поддержках они загибаются и ломаются»

Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

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