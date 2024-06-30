Ландо Норрис назвал условие своей победы на Гран При Австрии

Ландо Норрис назвал условие своей победы на Гран При АвстрииMcLarenПилот McLaren Ландо Норрис признал, что выиграет на Гран При Австрии только в одном случае – если Макс Ферстаппен столкнется с проблемами и допустит ошибку.
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