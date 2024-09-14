"Мало не покажется": Рябков – об ответе на решение Запада по ударам вглубь РФ

Global Look Press/Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency Россия готова отреагировать на решение США и Британии разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов по России так, чтобы Западу "мало не показалось", заявил 14 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.
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