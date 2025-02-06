Группировка «Север» сорвала попытку новой атаки ВСУ в Курской области

В Минобороны России заявили об отражении всех атак украинских формирований на Суджанском участке фронта в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланоки и сохранении контроля над населёнными пунктами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии