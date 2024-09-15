«Мы фиксируем активные попытки Киева привлечь на свою сторону латиноамериканцев»

Разговоры о проведении инициированного Аргентиной саммита Украина – Латинская Америка поутихли. Происходящий конфликт не приоритет для большинства стран региона, а в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна нет единства по этой теме, сказал «Известиям» посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.