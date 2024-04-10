Татьяна Навка: «Полностью поддерживаю слова нашего президента, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх»

«Полностью поддерживаю слова нашего президента (которые он неоднократно повторял) о том, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх, как впрочем, на мой взгляд, и других крупных международных соревнованиях.