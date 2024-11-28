Врач-уролог рассказал о причинах боли в животе у мужчин

У мужчин боли в животе могут быть вызваны различными факторами, включая заболевания органов пищеварения и мочеполовой системы, рассказал «Известиям» 28 ноября кандидат медицинских наук, врач-уролог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Карен Мкртчян.
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