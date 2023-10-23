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Юрист Ногайлиева: в пенсию стаж не учитывают при гражданско-правовых договорах

Юрист Ногайлиева: в пенсию стаж не учитывают при гражданско-правовых договорах

Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

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