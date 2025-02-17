Трамп позвонил Макрону, чтобы обсудить переговоры в Эр-Рияде: что известно

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Президент США позвонил своему французскому коллеге для обсуждения переговоров между Россией и Америкой в Эр-Рияде, а также уточнения «украинского вопроса» и встречи лидеров ЕС в Париже.