Трамп позвонил Макрону, чтобы обсудить переговоры в Эр-Рияде: что известно

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Президент США позвонил своему французскому коллеге для обсуждения переговоров между Россией и Америкой в Эр-Рияде, а также уточнения «украинского вопроса» и встречи лидеров ЕС в Париже.
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