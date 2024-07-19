Оператор FPV-БПЛА поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области

Скриншот видео На ореховском направлении в Запорожской области военные разведподразделения 58-й Общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку военнослужащих ВСУ и украинских националистов при помощи FPV-беспилотника.
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