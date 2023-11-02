Активисты нашли в петербургской библиотеке «пропаганду сатанизма»

С просьбой ограничить проведение выставки о карельской мифологии они обратились к главе СК. Активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к главе СК с просьбой ограничить проведение и рекламу навязывающих «деструктивные культы» мероприятий Центральной районной Библиотеки им.
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