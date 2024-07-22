«Начались необратимые последствия», — Сорян раскрыл детали ментального заболевания Пугачевой

Про то, что происходит за рубежом с Аллой Борисовной Пугачевой и ее благоверным Максимом Галкиным*, ходит уже множество слухов, но на днях Сорян решил обратить внимание на поведение певицы и на то, как загадочно она посматривает на супруга.
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