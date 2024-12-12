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Онкохирург назвал симптомы опасных узлов в щитовидке, ведущих к раку

Онкохирург назвал симптомы опасных узлов в щитовидке, ведущих к раку

Необычные образования в горле могут указывать на один из 15 видов рака.Врач-онкохирург, онкоэндокринолог Максим Юдин в беседе с "Известиями" рассказал о том, какие опасности могут скрываться за появлением узлов в щитовидной железе и как можно их избежать.

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