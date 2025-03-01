МО: ВС РФ нанесли поражение энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
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