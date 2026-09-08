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Российские военные прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

Российские военные прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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