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Славянская доктрина

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    В час по чайной лошке.Украинские военны...

Украинские военные подтверждают прорыв российских войск в направлении Суджи

Украинские военные подтверждают прорыв российских войск в направлении Суджи

Украинские военные подтверждают прорыв российских войск в направлении Суджи Российские войска продвинулись в Курской области широким фронтом в направлении Суджи, украинским формированиям не удалось сдержать наступление штурмовых подразделений группировки войск «Север».

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
В час по чайной лошке.
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
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17 час.

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