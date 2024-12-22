Украинские военные подтверждают прорыв российских войск в направлении Суджи Российские войска продвинулись в Курской области широким фронтом в направлении Суджи, украинским формированиям не удалось сдержать наступление штурмовых подразделений группировки войск «Север».
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