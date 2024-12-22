Украинские военные подтверждают прорыв российских войск в направлении Суджи

СК

Сергей Карабухин

…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…