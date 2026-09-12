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Транспорт Прокуратурасы Татарстанда җиңел моторлы самолет һәлакәте буенча тикшерү үткәрә

Транспорт прокуратурасы Татарстанда җиңел моторлы өйрәнү самолеты һәлакәткә юлыкканнан соң тикшерү үткәрә.

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