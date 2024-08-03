ДМИТРИЙ РОМАШОВ Обмен т. н. "политзаключённых" на лиц, осуждённых за рубежом по "шпионским" статьям вскипятил информационное пространство.
ЧТО СКРЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ОБМЕН?
Комментарии
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Галина Чужая
Можно сказать только одно - чудны дела твои господи. Только вот детей жалко - у них сейчас от всего этого тааакой шок, что они теперь долго будут всю эту фантасмагорию переваривать...
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9 час.
Любовь
Родители умные, должны справиться!
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9 час.
Галина Чужая
Родители то да, а дети нынче... тем более в таком возрасте...
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8 час.
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