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Экс-хавбек «Шальке» Бенталеб вернулся в «Лилль» из «Анжера» за 4,5 млн евро

Экс-хавбек «Шальке» Бенталеб вернулся в «Лилль» из «Анжера» за 4,5 млн евро

«Лилль» объявил о переходе хавбека «Анжера» Набиля Бенталеба. 28-летний алжирец подписал с французским клубом контракт до июня 2026 года.

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