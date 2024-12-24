Новая статья: Больше кубитов — меньше ошибок? Да, но торопиться не надо…«Всё пропало, всё пропало — Google построила 105-кубитный квантовый вычислитель с уровнем ошибок вдвое меньше, чем у 72-кубитного! То есть проклятие нарастающей с числом кубитов рассогласованности квантовых вычислений развеяно; то есть всё неквантовостойкое шифрование отныне теряет смысл, а криптовалютами теперь только нарисованные стены в VR-домах оклеивать!» Но так ли всё экстремально хорошо и катастрофически плохо (именно одновременно, да, — мы же о суперпозиции квантовых состояний здесь говорим) на самом деле? источник.