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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Больше кубитов — меньше ошибок? Да, но торопиться не надо… «Всё ...

Новая статья: Больше кубитов — меньше ошибок? Да, но торопиться не надо… «Всё ...

Новая статья: Больше кубитов — меньше ошибок? Да, но торопиться не надо…«Всё пропало, всё пропало — Google построила 105-кубитный квантовый вычислитель с уровнем ошибок вдвое меньше, чем у 72-кубитного! То есть проклятие нарастающей с числом кубитов рассогласованности квантовых вычислений развеяно; то есть всё неквантовостойкое шифрование отныне теряет смысл, а криптовалютами теперь только нарисованные стены в VR-домах оклеивать!» Но так ли всё экстремально хорошо и катастрофически плохо (именно одновременно, да, — мы же о суперпозиции квантовых состояний здесь говорим) на самом деле? источник.

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