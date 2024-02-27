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Петербург готов поделиться с другими регионами опытом поддержки участников СВО

Петербург готов поделиться с другими регионами опытом поддержки участников СВО

Помощь ветеранам и их семьям — приоритет в работе Смольного. Итоги работы по оказанию поддержки участникам специальной военной операции в 2022-24 годах были подведены на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

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