Премьер Кобахидзе: оппозиция Грузии после прихода к власти втянет страну в войну

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение", а также другие оппозиционные политические объединения страны в случае прихода к власти через неделю втянут ее в войну.
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