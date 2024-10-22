Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и нелегитимным президентом Владимиром Зеленским под бутылку вина и сигару.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии