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Кучеров набрал 650-е очко в НХЛ, став 14-м россиянином, достигшим этой отметки

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Баффало» (6:5 ОТ). Нападающий набрал 650-е (256+394) очко в чемпионатах НХЛ, став 14-м в истории россиянином, достигшим этого отметки.

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