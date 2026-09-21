Трамп ограничил доступ CNN в Белый дом из-за угрозы безопасности

Президент США Дональд Трамп запретил CNN освещать события в Белом доме, обвинив СМИ в угрозе национальной безопасности.
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