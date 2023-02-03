The Moscow Post

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Тарана "Ветой" не попортишь

Тарана "Ветой" не попортишь

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин провёл с жителями "Хилокского треугольника" в Новосибирске видеовстречу, по итогам которой поручил допросить чиновников мэрии Новосибирска из-за проблем вокруг установки санитарно-защитных зон.

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