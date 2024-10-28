«Ситуация накалялась давно», – Артем Жога прокомментировал беспорядки в Коркино

События в Коркино, где местные жители вышли на улицы из-за убийства таксистки, стали одной из главных тем совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полпред президента на Урале Артем Жога.
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