⚡⚡Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге по указанию военной разведки Украины Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
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⚡⚡Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге по указанию военной разведки Украины Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.