Страна и люди
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Страна и люди

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«Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля

«Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля

За сутки ливанское движение «Хезболла» провело семь операций против израильской армии. Его бойцы выпустил не менее восьми реактивных снарядов по постам ЦАХАЛ, расположенным в Рамте и Эс-Саммаке на высотах Кфар-Шуба.

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