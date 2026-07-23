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Царьград

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Юлия Рожкова опровергла миф о терапии акне с помощью загара

Юлия Рожкова опровергла миф о терапии акне с помощью загара

Юлия Рожкова из ПНИПУ развеяла миф о лечебных свойствах загара для акне. Несмотря на временный косметический эффект, ультрафиолетовое излучение может усилить это заболевание, провоцируя ухудшение состояния кожи.

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