Юлия Рожкова опровергла миф о терапии акне с помощью загара

Юлия Рожкова из ПНИПУ развеяла миф о лечебных свойствах загара для акне. Несмотря на временный косметический эффект, ультрафиолетовое излучение может усилить это заболевание, провоцируя ухудшение состояния кожи.
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