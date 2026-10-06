На Северном проспекте 20-летний кот разбудил хозяев во время пожара

В Санкт-Петербурге пожилой кот спас жизни своих хозяев. Домашний любимец разбудил их громким мяуканьем во время ночного пожара.
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