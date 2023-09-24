Военное обозрение

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

Соединенные Штаты не поставляют на Украину системы ПВО Patriot уже несколько месяцев, да и о будущих поставках ничего не слышно.

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