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Царьград

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Огласили приговор сутенёрше, поставлявшей девушек Ходоровскому

Огласили приговор сутенёрше, поставлявшей девушек Ходоровскому

2 апреля в Челябинске осудили скандально известную Дарью Филичкину.Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летней Дарье Филичкиной, признанной виновной в организации сексуальной эксплуатации девушек для бывшего генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского.

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