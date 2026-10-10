Один сбой — и половина Рунета исчезла: что случилось с защитной системой Curator

Днем 8 октября 2026 года российский интернет внезапно начал работать с перебоями. Примерно в 15:30 по московскому времени пользователи по всей стране столкнулись с недоступностью десятков сайтов и популярных сервисов: страницы не открывались, приложения зависали, а часть ресурсов полностью исчезла из сети.