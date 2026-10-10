Один сбой — и половина Рунета исчезла: что случилось с защитной системой Curator

Днем 8 октября 2026 года российский интернет внезапно начал работать с перебоями. Примерно в 15:30 по московскому времени пользователи по всей стране столкнулись с недоступностью десятков сайтов и популярных сервисов: страницы не открывались, приложения зависали, а часть ресурсов полностью исчезла из сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым