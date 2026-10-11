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Как в СССР появилась ритмическая гимнастика и почему она стала «народным» спортом

Как в СССР появилась ритмическая гимнастика и почему она стала «народным» спортом

В 80-е годы в СССР начали просачиваться с Запада вещи, казавшиеся диковинными и прекрасными. «Вареные» джинсы, первые признанные властями рок-группы, фирменные кроссовки.

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