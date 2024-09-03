Перелом в Курской битве: «Ошибаться можно — врать нельзя»

Сергей Аксёнов 2 сентября 2024 г., 17:36 Меньше всего фронту нужны сейчас победные реляции Армия России сделает всё для восстановления нормальной жизни детей Курской области, заявил президент, главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в День знаний 2 сентября.