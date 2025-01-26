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Добрый Мир

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Россия возьмет Киев, пока США и Европа будут делить Гренландию: Трамп начинает войну внутри НАТО

Россия возьмет Киев, пока США и Европа будут делить Гренландию: Трамп начинает войну внутри НАТО

 7162 прочтения Вчера Между США и Данией, как снежный ком, нарастает напряжение по поводу Гренландии, которую Дональд Трамп решил присоединить к Соединенным Штатам.

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Комментарии
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CyberSmith
На встрече Путина с Трампом надо поделить Европу. Путин не вмешивается в Гренландский майдан, а Трамп отдаёт страны бывшего соцлагеря в Восточной Европе. Хорошая сделка! ;)
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19 час.

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