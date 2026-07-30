Умер олимпийский чемпион по баскетболу Едешко

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко. «От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича», — говорится в сообщении пресс-службы ПБК ЦСКА.
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