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Умер олимпийский чемпион по баскетболу Едешко

Умер олимпийский чемпион по баскетболу Едешко

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко. «От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича», — говорится в сообщении пресс-службы ПБК ЦСКА.

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