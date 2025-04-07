Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 970 подписчиков

Фиаско Зеленского. Киев бросил в бой на Липцевское направление отряд 18-летних юнцов. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Фиаско Зеленского. Киев бросил в бой на Липцевское направление отряд 18-летних юнцов. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Преступный киевский режим сформировал подразделение смертников из 18-ти и 24-летних украинцев и бросил их в последний бой, пообещав огромное жалование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх